Sanna Marin Finlandiya’nın en çok konuşulan ismi oldu: Kamuoyu ikiye bölündü

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:20

Günlerdir uluslararası medyada gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in görüntüleri, ülke kamuoyunu da bölmüş durumda.

Başkent Helsinki'de pazarlama alanında çalışan Josua Fagerholm, sızdırılan görüntülerin potansiyel olarak Finlandiya'nın itibarına ve halkın Fin politikacılara olan güvenine zarar verdiğini savundu. Görüntülerin uygun olmadığını söyleyen Fagerholm, "Politikacılarımızın saygın olmasının ve halkın güvenini kazanmasının önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Buna karşın şehirde öğrenci olan Mintuu Kylliainen, sızdırılan videonun çok fazla ilgi gördüğünü ve parti yapmanın normal olduğunu belirterek Başbakan'ın eğlenmesi gerektiğini savundu.

Jori Korkman isimli emekli ise "Başbakanımız süper" diyerek "Çok zor bir zamanda çok zor bir iş üstlendi ve birinci sınıf bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı. Korkman, Başbakan Marin'in boş zamanlarında yaptıklarının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

MARİN, YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

Başbakan Sanna Marin, katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratmıştı.

Dün ise Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı. Sosyal medyada yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

Tartışmalar üzerine uyuşturucu testi yaptıran Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını, uyuşturucu kullanmadığını vurguladı.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığını, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiğini ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir" diye konuştu.

BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.