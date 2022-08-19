Finlandiya Başbakanı Sanna Marin "kokain partisi" iddialarına yanıt verdi: "Dans ettim, şarkı söyledim"

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:30

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Kısa sürede viral olan görüntüler kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti.

MARIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hürriyet'ye yer alan habere göre, 36 yaşındaki başbakan ise uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti, sadece alkol aldığını ve 'taşkın bir şekilde' eğlendiğini savundu.

Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Başbakan, 'Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım' dedi.

Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi' dedi.

TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ

Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti.

Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.