Şarap endüstrisinde küresel kriz: Üretim ve tüketim dibe vurdu

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 16.04.2025 - 10:18

Uluslararası Asma ve Şarap Örgütü (OIV), 2024 yılına ilişkin küresel şarap raporunu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl dünya çapında 214.2 milyon hektolitre şarap tüketildi.

Bu, 1961’den bu yana görülen en düşük tüketim seviyesi oldu. O dönemde tüketim 213.6 milyon hektolitreydi.

ÜRETİM VE TALEP DÜŞTÜ

Aynı zamanda üretim de ciddi bir düşüş yaşadı. 2024 yılında şarap üretimi %4.8 azalarak 225.8 milyon hektolitreye geriledi. Bu da 60 yılın en düşük üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.

OIV İstatistik Şefi Giorgio Delgrosso, bu düşüşü “kusursuz fırtına” olarak tanımlayarak, sağlık kaygıları ve ekonomik zorlukların birleşerek sektöre büyük darbe vurduğunu söyledi.

Fransız şarap zinciri Nicolas, içki tüketimindeki bu düşüşün "nesiller arası bir değişime" işaret ettiğini belirtti:

“Artık insanlar kutlama amaçlı içmiyor, gençler ebeveynlerine göre daha az tüketiyor.”

Ancak Nicolas, tüketicilerin “daha az ama daha kaliteli” içki tercih ettiğini ve şarap şişelerine daha fazla para harcamaya istekli olduklarını da vurguladı.

ABD VE ÇİN'DE GERİLEME, İSPANYA VE PORTEKİZ'DE ARTIŞ

ABD’de şarap tüketimi %5.8 azalarak 33.3 milyon hektolitreye düştü.

Avrupa genelinde tüketim %2.8 azaldı.

Fransa’da ise düşüş %3.6 oldu.

Buna karşın, İspanya ve Portekiz’de tüketimde artış kaydedildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE ÜRETİMİ VURDU

OIV, üretimdeki düşüşün nedenleri arasında çevresel aşırılıklara da dikkat çekti. Bazı bölgelerde aşırı yağış, bazılarında ise kuraklık üretimi olumsuz etkiledi.