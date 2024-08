Şirince'de bir gün: Doğa, şarap ve tarih

25 Ağustos 2024 Pazar

İzmir'in Selçuk ilçesine yaklaşık 10 km uzaklıkta olan Şirince dağların arasında gizlenmiş bir köy. Şirince tarihi evleri, üzüm bağları, zeytin ağaçları ve dar sokakları ile sizi zamanda yolculuğa çıkarıyor.

TARİHİ

Eski kaynaklarda “Dağdaki Efes” adı ile anılan Şirince 19. yüzyılda incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum kasabası olarak bilinmekte. 1923'te Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucu Rumların ayrılması ile köye Türk mübadiller yerleştiriliyor. Eski adı Çirkince olan köy Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in talimatıyla Şirince ismini alıyor.

1990'lı yıllarda tanınmaya başlayan Şirince dünya çapında ününü ise 2012 yılında kazanıyor. Şirince, Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kopacak olan kıyamette güvenli bölge olduğu gerekçesiyle Türkiye ve dünya gündeminde yer almıştı.

DARACIK SOKAKLAR...

Daracık taş sokakları, begonvillerle süslenmiş beyaz badanalı evleri, ve yokuş yukarı tırmanan patikalarıyla Şirince, her köşesinde başka bir hikaye barındırıyor. Şirince'nin taş döşeli sokaklarında yürürken her köşede tarihin izlerini görmek mümkün. Bir yanda yıllar boyu dimdik ayakta kalmış taş evler, diğer yanda yemyeşil ağaçların oluşturduğu tablo gibi manzaralar...

Şirince'nin insanı en çok etkileyen yanlarından biri, doğayla iç içe olma hali. Her anı huzur dolu bir pastoral tablo gibi.

Şirince'nin ismi gibi şirin çarşısında her şeyi bulmak mümkün. Ağırlıklı olarak şarap evleri olsa da çarşıda restoran ve kafeler de oldukça fazla. Konaklamak için de Şirince de pek çok seçenek var. Köy merkezinde ya da köyün girişinde birçok pansiyon ve otel bulunuyor.

ŞARAP DİYARI

Ve tabii ki Şirince'nin şarapları... Burası, şarap severler için adeta bir cennet. Yerel üreticilerin hazırladığı şaraplar, köyün her köşesinde karşınıza çıkıyor. Her birinin tadı, Ege'nin kendine has aromasını taşıyor. Şarap tadım evlerinde geçirilen zaman, köyün tadını çıkarmak için en güzel yollardan biri.

Şirince'nin en büyüleyici yanı da burada zamanın adeta yavaşlamış olması. Şehrin telaşından uzakta, burada hayatın nasıl ağır ağır aktığını, aslında acele etmeye gerek olmadığını fark ediyorsunuz. Köyün dar sokaklarında kaybolmak, eski bir kahvede bir çay içmek, ya da sadece manzarayı seyrederek dakikalarca oturmak... Şirince'de geçirdiğiniz her an, ruhunuzu dinlendiriyor.

Tabi ki bu Şirince'de huzurlu ve sessiz bir zaman geçirmek istiyorsanız ziyaret tarihlerinizi iyi seçmelisiniz. Şirince tur şirketlerinin de rotalarında bulunduğu için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde oldukça kalabalık oluyor. Şirince'yi ziyaret etmek isteyenler için en ideal zaman, bahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemlerde köy, hem kalabalıktan uzaklaşıyor hem de doğanın en güzel renklerine ev sahipliği yapıyor.