Sarhoşken dron uçuran adama para cezası
İsveç'te alkollü drone kullanmaktan suçlu bulunan bir kişi, para cezasına çarptırıldı.
İsveç'in orta kesimlerindeki Rättvik kasabasında düzenlenen bir klasik otomobil etkinliğini izlemek üzere kendi cihazlarını uçuran polis, geçici uçuşa yasak bölgede başka bir drone tespit etti.
Görevliler dronu kontrol eden kişinin izini sürdü ve yapılan testlerde, İsveç yasalarına göre kandaki alkol sınırı yüzde 0,2 olmasına rağmen adamın kan dolaşımında yüzde 0,69 alkol tespit edildi.
55 yaşındaki adam daha sonra dronu alkolün etkisi altında uçurduğunu reddederek, polis olay yerine geldiğinde orada olmayan bir arkadaşını suçladı.
Suçlu bulunan adama 2 bin 335 Sterlin para cezası verildi.
Bunun, ülkede bir dron kullanıcısının sarhoş olduğu için yargılandığı ve mahkum edildiği ilk vaka olduğu bildirildi.
Bölge mahkemesi başkanı Karin Hellmont, alkollü araç kullananlara uygulanan ceza skalasının aynısını uyguladıklarını belirterek, “Bu bir hava aracı. Kendi başına uçuyor olsa da yerdeki biri tarafından kontrol ediliyor ve yüksekten düşüp birini yaralayabilir” dedi.
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