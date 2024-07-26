'Savaşın tarihinde ilk kez...' Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya aktarılacak!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:57

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, Ukrayna’nın yanındadır. Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 1.5 milyar Euro’luk geliri Ukrayna’nın savunması ve yeniden inşasına aktarıyoruz. Kremlin’in parasının, Ukrayna’yı ve tüm Avrupa’yı yaşanacak daha güvenli bir yer haline getirmekten daha iyi bir sembolü veya kullanımı yoktur” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bunun dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karın ilk transferi olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

AB ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı yaptırım olarak Rusya Merkez Bankası’nın yaklaşık 210 milyar Euro tutarındaki parasını dondurmuştu.

Çoğunluğu Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’da tutulan paradan elde edilen gelirin, Ukrayna’ya askeri destek ve savaştan zarar gören ülkedeki yeniden yapılanma çalışmaları için kullanılması kararlaştırılmıştı.

Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın her yıl yaklaşık 3 milyar Euro olabileceği tahmin ediliyor.