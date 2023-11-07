Seçim söylentilerine cevap verdi: Şu an uygun zaman değil
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, devlet başkanlığı seçim süreciyle ilgili, "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Başkanı Zelenski, "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Eğer herhangi bir siyasi tartışmaya son vermek ve gelecek için beraber çalışmak istiyorsak topluma gerekli her türlü cevabı verecek yapılar devlette mevcut. Böylece tartışma alanları oluşturmayız ve Ukrayna karşıtı oyunlara izin vermeyiz" ifadesini kullandı.
Devletin savunmasız bırakılmaması gerektiğini belirten Zelenski, devlet ve vatandaşın geleceğini belirleyecek savaşın sürdüğünü ve Rusya’nın işine gelecek her türlü adımdan sakınmak gerektiğini söyledi.
Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, dün Zelenskiy'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini ileri sürmüştü.
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