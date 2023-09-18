Şehir merkezine İHA düştü: Ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:53

İran’ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 9 sularında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine yayıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA’ya ait” dedi.

Several stores were damaged as an alleged UAV crashed in #Gorgan city, Golestan Province of #Iran pic.twitter.com/a9o8C7ErMt — Aleph ? (@no_itsmyturn) September 18, 2023

Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, “Ne yazık ki, İHA’nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.