Şehir merkezine İHA düştü: Ortalık savaş alanına döndü
İran’ın Gürgan kentinde şehir merkezine düşen insansız hava aracı (İHA) 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İran’ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 9 sularında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine yayıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA’ya ait” dedi.
Several stores were damaged as an alleged UAV crashed in #Gorgan city, Golestan Province of #Iran pic.twitter.com/a9o8C7ErMt— Aleph ? (@no_itsmyturn) September 18, 2023
Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, “Ne yazık ki, İHA’nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.
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