People dergisi seçti: 'Yaşayan En Seksi Erkek' belli oldu

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:19

“Grey’s Anatomy” dizisiyle büyük ün kazanan oyuncu Patrick Dempsey, People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi.

Ünlü oyuncu, geçen sene bu ödülü alan Chris Evans’ın ardından 2023’ün en seksi erkeği ilan edildi. 57 yaşındaki yıldız sonucu şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek “Bunun bir şaka olduğunu sandım” dedi.

"DALGA GEÇECEKLER"

Evli ve 3 çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere tepkisini merak ettiğini de belirterek “Benimle bol bol dalga geçecekler” ifadelerini kullandı.