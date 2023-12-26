Sel suları köprüyü yerinden söktü
Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı.
Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Rincon köyündeki nehir, su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, 3 kişi can havliyle kaçıştı. Olayda can kaybı ise yaşanmadı.
Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.
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