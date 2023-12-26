Sel suları köprüyü yerinden söktü

Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:47
Abone Ol google-news

Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Rincon köyündeki nehir, su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, 3 kişi can havliyle kaçıştı. Olayda can kaybı ise yaşanmadı.

Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.


sel köprü Arjantin

İlgili Haberler

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi

Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi
İsrail'de kahve boykotu: Türk bayrağı yerine İsrail bayrağı

İsrail'de kahve boykotu: Türk bayrağı yerine İsrail bayrağı

En Çok Okunan Haberler