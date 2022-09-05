Sıcak hava dalgasıyla boğuşan California'da 'serinleme merkezleri' kuruldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:58

ABD'nin California eyaletinde sıcak hava dalgasından korunmak için serinleme merkezleri kuruldu. Los Angeles şehrinin acil durum biriminin kurduğu 40 serinleme merkezi, sıcak havalarda yurttaşlara koruma sağlıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nelly Amaya, "Evimizde klima yok, sadece vantilatör var. Evde duramadığımız için buraya geliyoruz" dedi.

SOĞUK İÇECEKLER DE VERİLİYOR

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; şehirdeki kütüphanelerin, parkların ve huzurevlerinin yakınlarında kurulan merkezlerde yurttaşlara klimalı odalarda serinleme imkanı verildiği gibi soğuk içecekler de sunuluyor.

Acil durum biriminden Joseph Riser, sıcak dalgasının özellikle gündüz dışarıda çalışan işçileri, evsizleri ve ağaçlık alanların olmadığı yerlerde yaşayanları etkilediğini belirtti.

Fotoğraf: AFP

"İŞİMİZE ÇOK YARIYOR"

Los Angeles sakinlerinden Ruth Rivera, serinleme merkezlerinin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, "İşimize çok yarıyor. Sürekli sıvı tüketmemiz lazım çünkü dışarısı gerçekten çok sıcak" ifadelerini kullandı.

Şehirde termometreler 43 dereceyi gösterirken, uzmanlar aşırı sıcakların gelecek hafta da devam edeceğini ve hava sıcaklığının 46 dereye çıkabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AFP



ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖLGELİK ALAN' TALEBİ

Öte yandan şehirdeki Lockwood İlköğretim okulunda veliler, çocukların sıcaktan korunabileceği gölgelik alanların olmamasından şikayet etti. 15 bin metrekarelik okul arazisinin yaklaşık bin metrekaresinde yeşillik alan var. Burada da öğrencilere yeterli gölge sağlamayan cılız ağaçlar yer alıyor.

Los Angeles'ın yerel gazetelerinden LA Times'a konuşan velilerden Reyna Ramos, "Aşırı sıcaklarda çocukların vakit geçirebilmesi için gölgelik bir yer yapılması lazım" dedi.