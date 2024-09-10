Nijeryalı futbolcu, 'şiddetli hapşırık' sonucu sakatlandı
İngiltere'de League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, “şiddetli bir hapşırık” sonucunda “kötü bir sırt sakatlığı” geçirerek, kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.
İngiltere 3. Lig ekibinden Bolton Wanderers forması giyen Victor Adeboyejo, “şiddetli bir hapşırık” sonucunda “kötü bir sırt sakatlığı” geçirmesine neden oldu.
Barrow'da oynanacak İngiliz Futbol Ligi Kupası Bristol Street Motors Trophy grup maçına çıkmaya hazırlanan Adeboyejo, sırtındaki ve göğüs kafesindeki rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.
Sakatlık ve uluslararası tatil nedeniyle zaten A takım oyuncularından yoksun olan Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, ağrının “oldukça ağır bir hapşırıktan” kaynaklandığını söyledi.
Bolton News'e demeç veren Evatt, “Adeboyejo, kötü bir sırt sakatlığı geçiriyordu ve ister inanın ister inanmayın hapşırık onu tetikledi. Kaburgalarının arasında biraz çatlak hissetti ve bunun sadece bir kıkırdak ya da kas sorunu olduğunu umuyoruz ama taramaya iyice bakmadan bilemeyeceğiz” dedi.
Olayın, Charlton'a karşı oynadıkları maçta bir mücadele sonrasında meydana geldiğini belirten Evatt, şunları söyledi:
“O sırada iyiydi ama sonra oldukça ağır bir hapşırık geçirdi. Adeboyejo, güçlü bir çocuk ve hapşırıkları bile güçlü. Oyuncular hapşırırken sakatlanmaya başladığında kendime uzun uzun bakmam gerekecek.”
Spor Haberleri
- Tim Gajser, MXGP'de 6. şampiyonluğu hedefliyor
- Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı
- Ulusal marşını protesto ettiler!
- 'Şiddetli hapşırık' sonucu sakatlandı
- İngiltere'nin konuğu Finlandiya
- Hollanda'nın konuğu Almanya
- Bugün hangi maçlar var?
- Portekiz'de gündem Kerem! Ağız sulandırdı
- Süper Lig ekipleri ile anılıyordu! Kıta değiştirdi...
- VakıfBank'ın yeni kaptanı resmen açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Taksici yolcusundan 25 bin 250 lira ücret aldı
- Milli takım, İzlanda'yı eli boş gönderdi!