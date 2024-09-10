Nijeryalı futbolcu, 'şiddetli hapşırık' sonucu sakatlandı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:56

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:56

İngiltere 3. Lig ekibinden Bolton Wanderers forması giyen Victor Adeboyejo, “şiddetli bir hapşırık” sonucunda “kötü bir sırt sakatlığı” geçirmesine neden oldu.

Barrow'da oynanacak İngiliz Futbol Ligi Kupası Bristol Street Motors Trophy grup maçına çıkmaya hazırlanan Adeboyejo, sırtındaki ve göğüs kafesindeki rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

Sakatlık ve uluslararası tatil nedeniyle zaten A takım oyuncularından yoksun olan Bolton Wanderers'ın teknik direktörü Ian Evatt, ağrının “oldukça ağır bir hapşırıktan” kaynaklandığını söyledi.

Bolton News'e demeç veren Evatt, “Adeboyejo, kötü bir sırt sakatlığı geçiriyordu ve ister inanın ister inanmayın hapşırık onu tetikledi. Kaburgalarının arasında biraz çatlak hissetti ve bunun sadece bir kıkırdak ya da kas sorunu olduğunu umuyoruz ama taramaya iyice bakmadan bilemeyeceğiz” dedi.

Olayın, Charlton'a karşı oynadıkları maçta bir mücadele sonrasında meydana geldiğini belirten Evatt, şunları söyledi:

“O sırada iyiydi ama sonra oldukça ağır bir hapşırık geçirdi. Adeboyejo, güçlü bir çocuk ve hapşırıkları bile güçlü. Oyuncular hapşırırken sakatlanmaya başladığında kendime uzun uzun bakmam gerekecek.”