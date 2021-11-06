Sierra Leone’de yakıt tankerinde patlama: Hayatını kaybedenler var
Sierra Leone’nin başkenti Freetown’daki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu en az 84 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, yakıt tankeri faciasıyla sarsıldı. Başkent Freetown’da bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Tanker alev topuna dönerken, yükselen duman gökyüzünü sardı. Sierra Leone Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) İletişim Direktörü Mohamed Lamrane Bah, patlamanın ardından en az 84 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bah, yaralıların hastanelere kaldırıldığını, olay yerindeki çalışmaların sona erdiğini belirtti.
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr ise yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar çok üzücü. 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği yönünde doğrulanmamış söylentiler var. Hasarın boyutu da henüz bilinmiyor. Patlama kurbanlarının ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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