Şili, eşcinsel evliliği onaylayan yasa tasarısını kabul etti

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:10

Şili Parlamentosu’ndaki milletvekillerin büyük çoğunluğunun oyunu alan yasa tasarısı, eşcinsel evliliğin ülkede legalleşmesini öngörüyor. Salı günü oylanan tasarı, Alt Meclis ve Senato’da kabul edildi.

Oylamanın ardından bir açıklama yapan Şili Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar, "Aşkın aşk olduğunu kabul ederek; adalet ve eşitlik açısından bir adım daha ileri attıklarını" belirtti.

Tasarının ilk adımlarını Şili’nin eski Başkanı Michelle Bachelet, ilk olarak 2017 yılında attı. Bu yıl onaylanan tasarı ise şimdiki Başkan Sebastian Pinera tarafından destekleniyor ve mart ayında görevi bırakmadan önce yasayı onaylaması bekleniyor.

Evlenmek isteyen eşcinsel çiftlere, Medeni Kanun’daki eşit haklar tanınacak. Bu anlamda, çocukları olan aynı çiftlere, her iki ebeveynin de yasal olarak tam tanınacak. Tasarı, Başkan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasından 90 gün sonra yürürlüğe girebilecek.