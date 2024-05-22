Hava Yolları ölümle sonuçlanan türbülans sonrası özür mesajı yayımladı

Singapur Hava Yolları, dün bir kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla yolcunun yaralandığı "şiddetli türbülans" sonrası özür diledi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:05
Hava Yolları ölümle sonuçlanan türbülans sonrası özür mesajı yayımladı
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Singapur Hava Yolları Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Goh Choon Phong, yayımladığı videoda, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçaktaki yolcuların yaşadığı travmatik deneyim için son derece üzgün olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında ilgili makamlarla işbirliği içerisinde olduklarını aktaran Goh, "Hayatını kaybeden yolcunun yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaşananlardan etkilenen tüm yolcu ve mürettebata her türlü yardımı sağlamaya hazırız" dedi.

Goh, Singapur Hava Yollarına ait uçaktaki "şiddetli türbülansın" ölümle sonuçlanması ve sonrasında yaşananlara ilişkin özür dilediklerini ifade etti.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong da hayatını kaybeden 73 yaşındaki yolcunun ailesine başsağlığı dileklerini ileterek olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın yürütüleceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bu arada, dün yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan Singapur Hava Yollarına ait uçaktaki bazı yolcu ve mürettebatın Bangkok'ta sağlık yardımı almaya devam ettiği ifade edildi.

Dün yaşanan olayda, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın, 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatıyla tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedilmişti.

Türbülans sonrası yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazlasının yaralandığı bildirilmişti.


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