Sırbistan'dan Batı'ya tepki: Batı'nın, bizden talepleri bitmiyor
Aleksandr Vucic, ülkesinin, Rusya'ya yaptırım uygulasa bile dış baskının durmayacağını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aleksandr Vucic, ülkesinin, Rusya'ya yaptırım uygulasa bile Sırbistan'a yönelik dış baskının durmayacağını söyledi.
Vucic, Batı'nın, ülkesinden bir sonraki talebinin Kosova'nın bağımsızlığının tanınması olacağını ileri sürdü.
Vucic, "Sırbistan yarın Rusya'ya yaptırım uygulayacağız dese, 5-6 gün tasvip edercesine sırtımızı sıvazlayacaklar, ama şimdi bütün her yerde bizi eleştiererek sopa gösteriyorlar. Bugün Batı'nın dediklerine uyarsak, yarın Kosova ve Metohija'dan feragat etmemizi isteyecekler" dedi.
Kendisinin Cumhurbaşkanı olarak tehdit edilmediğini belirten Vucic, ancak ülkesini açıkça tehdit ettiklerini söyledi.
Vucic, "Yaptırım yapılmasını talep ediyorlar, çünkü kendilerini dışarıda tutan, kendi fikrine sahip olmak isteyen bir ülke tarafından engelleniyorlar, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
NATO'nun Sırplara yönelik eylemlerine değinen Vucic, "Biz kimseye saldırmadık ama Irak ve Afganistan'dan daha ağır bir şekilde cezalandırıldık. Sorun yaratmak, onlar için daha kolay" diye konuştu.
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