Sırbistan'dan Türkiye'ye: Kosova'ya yapılan yardım, tehdit düzeyini artırıyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:22

Sırbistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nemanja Staroviç, Türkiye'nin, Kosova ordusunu silahlandırdığını ve eğitilmesi konusunda "yoğun bir şekilde çalıştığını" öne sürdü.

Staroviç, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına ve ilgili diğer anlaşmalara aykırı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki, tüm bu süreçleri yoğun bir şekilde izliyoruz. Kurumlarımız aylardır olan her şey hakkında devlet liderliğine ayrıntılı olarak rapor veriyorlar. Bunun bizim için kabul edilemez ve endişe verici olduğu konusunda Türkiye'yi uyarmak için mevcut tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz."

Kosova'nın, Türkiye'den tedarik ettiği silahların "bölgede kullanılması yasak" olduğunu ve Kosova güvenlik güçlerinin "bu silahlara sahip olmamaları" gerektiğini kaydeden Staroviç, "Bildiğimiz her şeye dayanarak askeri harcamalar için belirlenen bütçe göz önüne alındığında, Kosova'nın bu silahlar için ödeme yapacak parası yok. Bu harcamaların Türkiye tarafından hibe edildiği kesin" ifadelerini kullandı.

"RİSK VE TEHDİT DÜZEYİNİ ARTIRIYOR"

Staroviç, "Mesele sadece Bayraktar TB-2 SİHA ilgili değil, aynı zamanda sofistike UMTAŞ tanksavar sistemleri, havan topları, roket fırlatıcıları ve gelişmiş olan her türlü silah sistemiyle ilgili. Bu nedenle, bu durum öncelikle Kosova ve Metohija'da yaşayan Sırp nüfusuna, aynı zamanda bir bütün olarak Sırbistan'a yönelik risk ve tehdit düzeyini artırmaktadır" dedi.

Türkiye'nin, Batı Balkanlar'da "önemli siyasi ve ekonomik etkiye sahip büyük bir güç" olduğunu ve Sırbistan'ın Türkiye ile "iyi ilişkilere sahip olması" gerektiğini de belirten Staroviç, "Özellikle endişe verici olan, KFOR misyonunun kurulmasından bu yana ilk kez Türkiye'nin bu yılın sonbaharında birkaç ay içinde KFOR komutasını devralacağı gerçeğidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Sosyal medyada Kurti'nin, SİHA'ların yanında çekildiği fotoğraflar yayınlanmıştı.

Kurti, "Türkiye’den aldığımız Bayraktar TB-2 SİHA’larını ordumuzun cephaneliğine ekledik. Kosova artık her zaman daha güvenli ve daha gururlu" ifadelerini kullanmıştı.

NATO'DAN KOSOVA'YA TEPKİ

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Priştine hükümetini, Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanımı konusunda uyardı.

KFOR, Kurti'nin, Türkiye'den Bayraktar TB-2 SİHA satın alınmasına ilişkin sözlerinin ardından KFOR, Kosova hava sahasından sorumlu olduğunu duyurdu.

KFOR tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB-2 SİHA'ları da dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki İHA ve SİHA'ların kullanımı ve ilgili kısıtlamalarla ilgili olarak Kosova'daki KFOR, Kosova hava sahasıyla ilgili birincil otorite sahibidir" denildi.