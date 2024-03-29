Siyam ikizlerinden birinin evlendiği ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü Abby ve Brittany adındaki Hensel kardeşler olarak bilinen siyam ikizleri yeniden gündeme geldi. Yapışık ikizlerden biri olan Abby Hensel'in evlendiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:47
Siyam ikizlerinden birinin evlendiği ortaya çıktı!
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Today tarafından elde edilen ve medyada yer alan bilgilere göre, 34 yaşındaki Abby Hensel'in, 2021 yılında ABD ordusu gazisi Josh Bowling ile sessizce evlendiği ileri sürüldü.

Kaynaklar, çiftin Facebook profil resminde, yapışık ikizlerin beyaz bir gelinlik içinde gri takım elbiseli bir adamla el ele tutuştuğu bir düğün fotoğrafının yer aldığını aktardı. 

Yapışık ikizlerin şu anda öğretmen oldukları ve Minnesota'da yaşadıkları kaydedildi.

ABBY VE BRİTTANY KARDEŞLER

Abby ve Brittany, ikizlerin bir gövdede yan yana iki kafaya sahip olduğu nadir bir fenomen olan dikefalus yapışık ikizlerdir. Ayrı kalpleri ve mideleri, bir çift kolları ve bir çift bacakları vardır. Omurgaları leğen kemiğinde birleşiyor, bir kan dolaşımını paylaşıyorlar ve belden aşağı organları paylaşıyorlar.

Abby sağ kolunu ve bacağını kontrol ederken Brittany sol kolunu ve bacağını kontrol eder.

Yapışık ikizler ilk kez 1996 yılında "The Oprah Winfrey Show "a çıktıklarında ün kazandılar. Hayatları daha sonra TLC'de belgelendi.

Time'ın 2001 yılında aileyle yaptığı bir röportaja göre, ikizleri ayırma fikri her iki ebeveyn tarafından da baştan reddedilmiş, doktorlar her ikisinin de prosedürden sağ çıkma şansının çok az olduğunu söylemişti. 


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