Şoke eden görüntüler: Dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı!

Tayland'da bir kişinin seyyar satıcıdan aldığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı.

Şoke eden görüntüler: Dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:29

Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

İADE ETTİ

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı gence şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tayland basının ulaştığı genç, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.


Etiketler: #Tayland #dondurma #iade

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