Tayland'dan gelen enfes lezzet: Massaman Curry tarifi

Tayland mutfağı, baharatları ve tatlı-ekşi dengesini mükemmel şekilde harmanlayan yemekleriyle ünlüdür. Massaman Curry, Hindistan cevizi sütü, baharatlar ve etin eşsiz birleşimiyle ağızda unutulmaz bir tat bırakır.

Tayland'dan gelen enfes lezzet: Massaman Curry tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:02

Asya mutfaklarının en lezzetlilerinden birine sahip olan Tayland'dan gelen lezzet, Massaman Curry, sofralarınızı şenlendirecek. İşte, Massaman Curry tarifi...

MASSAMAN CURRY TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram dana eti veya tavuk (küp doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı massaman köri ezmesi
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
  • 1 su bardağı et suyu
  • 2 yemek kaşığı balık sosu
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 adet tarçın çubuğu
  • 3 adet kakule tohumu
  • 2 adet patates (büyük küpler halinde doğranmış)
  • 1 su bardağı kavrulmuş yer fıstığı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  1. Büyük bir tencerede yağı ısıtın, massaman köri ezmesini ekleyerek kavurun.
  2. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin, ardından doğranmış eti ekleyerek mühürleyin.
  3. Hindistan cevizi sütünü ve et suyunu ekleyerek karıştırın.
  4. Balık sosu, esmer şeker, tarçın çubuğu, kakule, kişniş tohumu ve kimyon ekleyerek 1 saat kısık ateşte pişirin.
  5. Patatesleri ekleyip 20 dakika daha pişirin.
  6. Servis etmeden önce üzerine kavrulmuş yer fıstığı serpiştirin ve sıcak olarak pirinçle birlikte sunun.

Etiketler: #tarif #Asya #yemek

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