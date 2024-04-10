Solingen kundakçısı yakalandı: Türk bir aile hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Solingen kentindeki bir dairede çıkan yangında Bulgaristan vatandaşı Türklerin hayatını kaybetmesinin ardından saldırganın yakalandığı duyuruldu.
Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Solingen kentinde Bulgar göçmeni Türk bir ailenin dört üyesinin ölümüne neden olan kundaklama saldırısıyla ilgili olduğu şüphesiyle bir Alman vatandaşı tutuklandı.
Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zanlı pazartesi günü öğleden sonra arkadaşına saldırıp ağır yaraladıktan sonra tutuklandı ve polis zanlının evinde geçen ayki kundaklama saldırısıyla bağlantılı kanıtlar buldu.
Habertürk'ün aktardığına göre, 39 yaşındaki zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, müfettişler basına yaptıkları açıklamada zanlının sitenin eski bir sakini olduğunu ve kirasını ödemediği için 2022 yılında dairesinden atıldığını söyledi.
Bulgaristan vatandaşı Türk bir ailenin dört üyesi 25 Mart gecesi çıkan yangında hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere bir düzineden fazla kişi de yaralanmıştı.
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