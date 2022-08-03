Somali'de eski terör örgütü üyesi, Din ve Evkaf Bakanı olarak atandı
Somali'de yeni kabinede Diyanet İşleri Başkanı, terör örgütü Eş Şebab'ın eski bir üyesi oldu.
Somali'nin yeni Başbakanı Hamza Abdi Barre, kurulan yeni hükümette kabinede yer alan isimleri açıkladı.
Hamza Abdi Barre, Dışişleri Bakanı'nın Abşir Ömer Huruse olduğunu, Savunma Bakanı'nın da Abdulkadir Muhammed Nur olduğunu duyurdu.
Barre, terör örgütü Eş Şebab'ın eski sözcüsü ve Somali eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Muktar Robow'un yeni Din ve Evkaf Bakanı olarak atandığını bildirdi.
Farmajo hükümeti döneminde Robow, Baidoa kentinde "milis örgütlemekle" ve "istikrar bozmaya" yönelik suçlamalarla karşılaşmıştı.
53 yaşındaki Muktar Robow, 2018 yılının sonlarında, seçimlerde aday olması planlanmadan günler önce tutuklanarak 4 yıl boyunca ev hapsinde tutuldu.
2017'de örgütten ayrılan Robow'un başına ABD tarafından 5 milyon dolar ödül koyulmuştu.
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