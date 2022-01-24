Son dakika | ABD'nin ardından İngiltere'den de 'Ukrayna'dan çıkın' talimatı
Son dakika | ABD ardından İngiltere'den de Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı geldiği belirtildi. Ukrayna ise söz konusu açıklamaları "aşırı tedbir" olarak gördüğünü söyledi.
Ukrayna'daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Rus tehdidinin büyümesine" yanıt olarak, diplomatlarla ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri yönünde talimat verdi.
Twitter'dan paylaşılan açıklamada "İngiliz Büyükelçiliği açık kalmaya devam ediyor ve gerekli çalışmaları yapmaya devam edecek" denildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının böyle bir adımını erken ve aşırı tedbir olarak görüyoruz" dedi.
ABD DE TALİMAT VERDİ
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.
Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmayan personelinin de ülkeden ayrılmasına izin verirken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da benzer bir seçeneği düşünmesini istedi.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtildi.
Ukrayna sınırına 100 bin kişilik askeri birliklerini konuçlandıran Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanladı.
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