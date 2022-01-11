CHP'li Ünal Çeviköz'den Kazakistan'daki protestolara dair açıklama

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, AKP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP), DEVA ve Gelecek partilerinin hafta sonunda Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’le bir araya geldiğini açıkladı. Siyasi partilerin Saparbekuly ile görüşmelerinin perde arkasını açıklayan Çeviköz, Saparbekuly’in siyasi parti temsilcilerine “ekonomik nedenlerle başlayan protestoların çok kısa sürede hükümete ve yönetime karşı bir davranışa doğru evrildiğini, 5-6 Ocak’tan itibaren Almatı’da eli silahlı 20 bin kişilik grupların şehri kontrol altına almaya çalıştığını, Almatı’da beş tane silah dükkânının yağmalandığını anlattığını” aktardı.

TBMM’de gazeteciler ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen CHP’li Çeviköz, Kazakistan’da ekonomik nedenlerle başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. AKP, CHP, İYİ Parti, SP, DEVA ve Gelecek partilerinin temsilcilerinin Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile önceki gün bir araya geldiğini açıklayan Çeviköz, “Büyükelçi, ekonomik nedenlerle başlamış olan protestoların çok kısa sürede hükümete ve yönetime karşı bir davranışa doğru evrildiğini söyledi. 5-6 Ocak’tan itibaren Almatı’da eli silahlı 20 bin kişilik grupların şehri kontrol altına almaya çalıştığını, hükümet binalarına saldırdıklarını anlattı. Almatı’da beştane silah dükkânının yağmalandığını ve 5 Ocak gecesi Sri Lanka’dan ve Kırgızistan’dan iki tane büyük nakliye uçağının geldiğini, bunun içinden silahlı insanların indiğini ve Almatı’ya yayıldıklarını ifade etti. Durum, LPG fiyatlarının yükselmesiyle başlayan protestoların ötesine geçmiş vaziyette” bilgisini paylaştı.

"NAZARBAYEV NURSULTAN’DA"

Büyükelçiye Kazakistan’ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ülkeden ayrıldığına yönelik iddiaları da sorduklarını anlatan Çeviköz, “Saparbekuly, böyle bir şey söz konusu olmadığını söyledi. ‘Ailesiyle beraber Nursultan’da’ dedi” ifadelerini kullandı. Kazakistan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarına ilişkin de konuştuklarını söyleyen Çeviköz, “Almatı’da mahsur kalmış vatandaşlarımız var. Havaalanı şu anda geri alındı ama şehirdeki asayiş durumu henüz müsait değil. O nedenle tahliye gerçekleşmiyor. Ankara Oteli’nde 75 kişi var. İş insanları, turizm maksadıyla gidenler ve Türk Hava Yolları personeli var. 10 Ocak’a kadar tahliye için imkân tanınmadı” diye konuştu. Çeviköz ayrıca 1500’e yakın Kazak vatandaşının da ülkesine dönmek istediğini aktardı.

"KAZAKİSTAN İSTEYİNCE ÇEKİLECEKLER"

“Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında bölgeye giden Rus askerlerinin işgalci olmadığını” da söyleyen Çeviköz, “Kazakistan, Rusya’nın işgali altında değil. Cumhurbaşkanı Tokayev, yarın (bugün) bir ulusa sesleniş konuşması yapacak. Bu ulusa sesleniş konuşmasında büyük ihtimal bunu anlatacak” yorumunda bulundu. “Barış gücü ne zaman çekilecek” sorusuna da Çeviköz, “Kazakistan ne zaman isterse o zaman çekilecek” yanıtını verdi. Partiler arasında Kazakistan konusunda bir görüş ayrılığı olmadığına da dikkat çeken Çeviköz, “Türkiye’de her düzeyde Kazakistan’a destek açıklaması yapıldı. Partilerin görüşü Kazakistan’ın istikrara kavuşması yönünde” dedi.

DIŞ POLİTİKA BİRLİKTELİĞİ

Öte yandan Çeviköz, dış politika konusunda Millet İttifakı’nın birlik içinde çalıştığına da vurgu yaptı. Dış politikada Suriye ve Mısır gibi ülkelerle ilişkileri iyileştirme konusunda da bir görüş ayrılığı olmadığını belirten Çeviköz, “Çok iyi bir koordinasyonumuz var. Biz, dış politikadan sorumlu parti yetkilileri olarak sık sık danışıyoruz” açıklamasını yaptı.