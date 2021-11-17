Son dakika | MSB'den Türkiye-ABD görüşmesine ilişkin açıklama

Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı sonrası MSB'den yapılan açıklamada "Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

DHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:48
Son dakika | MSB'den Türkiye-ABD görüşmesine ilişkin açıklama
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Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Washington'da icra edildi.

MSB'den kritik görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.  Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

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