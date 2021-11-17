Son dakika | MSB'den Türkiye-ABD görüşmesine ilişkin açıklama

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:48

Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Washington'da icra edildi.

MSB'den kritik görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

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