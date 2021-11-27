Çavuşoğlu'nun akrabasına torpil iddiasına kuruldan yanıt

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet, söz konusu haberi 5 Şubat 2019’da “Yüksek Torpil” manşetiyle gündeme getirmişti. Haberimizin ardından Recep Özcan isimli yurttaş torpil iddialarını yargıya taşıdı. Özcan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda “Sosyal Bilimler Enstitüsü sorumlu müdür ve üyelerinin belirlenerek, bu sorumlular ve rektör hakkında kamu davası açılıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını” istedi.

Dosyayla ilgili gizlilik uygulayan savcılık dosyayla ilgili görevsizlik kararı verdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın talimatıyla Rektörlük soruşturma başlattı ve yüksek kurul oluşturuldu. 3 kişiden oluşturulan kurul, konuyla ilgili başlattığı incelemede, yazılı sınavın ardından mülakat-sözlü sınavı yapan jüri üyeleri Prof. Dr. Kamile Demir, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sibel Demirtaş’ın ifadesine başvurdu. Öğretim üyeleri, kamu alımlarında ve üniversitelerde tartışma konusu olan mülakatı şu sözlerle savundular: “Ön değerlendirme süreci adayların mülakat-bilim sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yapılan ve başvuru belgelerinin kontrolünü içeren bir başvuru değerlendirme aşaması olup, başarı değerlendirme niteliğinde değildir ve bu süreçte bir başarı sıralaması yapılamamaktadır.”

ALES, diploma notu veya yabancı dil puanına sahip adayların yüksek lisansa kabul edilip edilmeme sonucunu doğurmadığını belirten öğretim üyeleri, “Dolayısıyla mülakat-bilim sınavanda göstermiş oldukları performansa göre adayların nihai başarı değerlendirme puanları değişebilmektedir. Bu doğrultuda hesaplanan başarı değerlendirme puanlarına göre ilgili programa kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar enstitü tarafından ilan edilmiştir” dedi. Soruşturma kurulu, 3 öğretim görevlisi hakkında ceza soruşturması açılmasına yer olmadığı kaanatine vardı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2019 yılında Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı için açtığı 5 kişilik kontenjana 49 kişi başvurmuştu. Şeyda Çavuşoğlu’nun yüksek lisansa kabul edilmesi “torpil” iddialarını gündeme getirmişti.



