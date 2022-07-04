Son Dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silah sesleri
ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.
Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.
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