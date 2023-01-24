Son Dakika... Beyaz Saray: Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:33

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 00:32

Günlük basın brifinginde konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.

Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığına yönlendirdi.

Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Jean-Pierre, Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğin olası sonuçları hakkında açıkça konuştukları yanıtını verdi.

Bunların yanı sıra Başkan Joe Biden'ın Afrika ülkelerine seyahat gerçekleştirmeyi planladığını ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in 25-29 Ocak'ta Gana, Mozambik ve Kenya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeler" ile ilgili ise yasal süreçlerin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmayacağını söyledi.