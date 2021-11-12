Son dakika... Afganistan'da camide patlama

12 Kasım 2021 Cuma, 13:23

Afganistan'ın doğusundaki bir camide meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre en az 15 yaralı var.

Sputnik'in aktardığına göre; Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Spin Gar bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Taliban en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Taliban ülkede yönetimi ele geçirdiğinden beri IŞİD militanlarının yoğun bulunduğu bölgedeki saldırı henüz üstlenen olmadı.

2 Kasım'da ülkenin en büyük askeri hastanesine düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırıda 19 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.