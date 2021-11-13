Son Dakika... Afganistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var

13 Kasım 2021 Cumartesi, 16:30

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şiilerin yoğun yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bir bölgede bir minibüse bağlı manyetik bombanın patladığını ve çok sayıda can kaybına yol açtığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Fotoğraf: Arşiv