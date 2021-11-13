Son Dakika... Afganistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika... Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şiilerin yoğun yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şiilerin yoğun yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bir bölgede bir minibüse bağlı manyetik bombanın patladığını ve çok sayıda can kaybına yol açtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Fotoğraf: Arşiv
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