Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama

05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:34

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, gerçekleşen patlamada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afganistan yerel medyasına göre, Taliban yönetimindeki Afganistan'da, İçişleri Bakanlığı çalışanlarının patlama anında camide cemaatle birlikte namaz kılıyordu.

Acil Durum Sivil Toplum Kuruluşu Direktörü, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ameliyathaneler çalışıyor ve toplu yaralanma prosedürlerini etkinleştirdik. Şu ana kadar 20 kişiye ulaştık. Sayı ne yazık ki önümüzdeki birkaç saat içinde tekrar artabilir” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.

Ölü ve yaralı sayısına dair rakam vermeyen Takur, olayın araştırıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.