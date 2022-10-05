Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama
Taliban yönetimindeki Afganistan'da, İçişleri Bakanlığı'na yakın bir camide patlama meydana geldi. Üç kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, gerçekleşen patlamada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Afganistan yerel medyasına göre, Taliban yönetimindeki Afganistan'da, İçişleri Bakanlığı çalışanlarının patlama anında camide cemaatle birlikte namaz kılıyordu.
Acil Durum Sivil Toplum Kuruluşu Direktörü, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ameliyathaneler çalışıyor ve toplu yaralanma prosedürlerini etkinleştirdik. Şu ana kadar 20 kişiye ulaştık. Sayı ne yazık ki önümüzdeki birkaç saat içinde tekrar artabilir” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.
Ölü ve yaralı sayısına dair rakam vermeyen Takur, olayın araştırıldığını aktardı.
İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme