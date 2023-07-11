Son dakika... Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:05
Son dakika... Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği süreci ile F-16 tedarik ve modernizasyonu konusu üzerinde duruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Temmuz 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 tedarik/modernizasyonu üzerinde duruldu" denildi.


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