Son dakika... Beyaz Saray: Tanımlanamayan bir cismi vurduk

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:46

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 23:59

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, "yüksek irtifada seyreden cismin" Pentagon tarafından 24 saat süreyle Alaska hava sahası üzerinde izlendiğini söyledi.

Kirby, "Cisim 40 bin fit yükseklikte uçuyordu ve sivil uçuş güvenliği için makul bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Biden, Pentagon'un tavsiyesi üzerine, ihtiyatlı davranarak orduya cismi düşürme emri verdi" dedi.

Kirby, yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğündeki cismin Pentagon'un Kuzey Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü söyledi.

VURULAN BALONDAN KÜÇÜK

Vurulduğu sırada hakkında çok az bilgi bulunduğunu belirten Kirby, cismin "Geçen Cumartesi vurulan casus balondan çok daha küçük" olduğunu ve "önemli bir yük taşımadığını" açıkladı.

Kirby, "Buna bir nesne diyoruz çünkü şu anda elimizdeki en iyi tanım bu. Kime ait olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Pentagon'un operasyonunu desteklemek üzere Alaska'nın kuzeyindeki bazı hava sahalarını kapattığını açıkladı.

BALON OLAYI

Olay, ABD ordusunun günlerce havadaki ilerleyişini takip etmesinin ardından, Güney Carolina açıklarında Çin'e ait olduğunu iddia ettiği bir casus balonunu düşürmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi.

Çin casusluk balonu olduğundan şüphelenilen hava aracı Cumartesi günü bir Amerikan F-22 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü. Beyaz Saray, ABD yetkilileri tarafından birkaç yıldır bilinen bir programın parçası olarak balonun, "hassas askeri bölgeleri" hedef aldığını iddia etti.

Balon olayı, ABD ve Çin arasındaki diplomatik krizi derinleştirdi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'e yapacağı ilk üst düzey ziyareti iptal etti.