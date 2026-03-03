Son dakika... Canlı yayında müdahale... İsrail'de iki Türk gazeteci gözaltına alındı!

İran'ın füze saldırıları düzenlediği İsrail'in Tel Aviv kentinde yaşananları aktaran ve İsrail Savunma Bakanlığı önünden canlı yayın yapan CNN Türk ekibine müdahale edildi.

Yayında; Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran'ın füze saldırısının hemen ardından, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı ve sonrasında da yayına müdahale edildiği kaydedildi.

Yayın sırasında güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak yayını durdurduğu ifade edildi.