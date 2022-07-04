Son dakika: Çavuşoğlu'ndan İsveç Başbakanı'na yanıt

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:51

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız" açıklamasının ardından Dışişleri bakanı Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtırayı belirterek "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" açıklamasında bulundu.