Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama: 'Yarın tahliye edilecekler'

Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran yurttaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülüyor.

Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama: 'Yarın tahliye edilecekler'
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 08:54

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacak.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetleri'ne ait toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcu olan iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülüyor.

TAHLİYE İÇİN GÖREVLENDİRİLEN GEMİLER İNSANİ YARDIMLARI DA LÜBNAN’A NAKLEDECEK

Tahliye işlemiyle ilgili detayların bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçmiş olan vatandaşlarla ayrıca paylaşılacağının bilgisini veren bakanlık, gerekmesi halinde tahliye işlemlerinin izleyen günlerde devam edeceğinin altını çizdi

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlandığını ve tahliye için görevlendirilen gemilerin, ayrıca insani yardımları da Lübnan’a nakledeceğini duyurdu.

 


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #Lübnan #Son dakika

İlgili Haberler

Lübnan sınırında bir İsrailli asker öldü

Lübnan sınırında bir İsrailli asker öldü
Kara saldırısı başlatmıştı: Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

Kara saldırısı başlatmıştı: Lübnan'a bir tümen daha gönderdi
Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: 'Türkiye insani yardım yapmaya hazır'

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: 'Türkiye insani yardım yapmaya hazır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler