Son Dakika: Donbass’ta saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika gelişmesi... Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.
Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.
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