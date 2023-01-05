Son Dakika... Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Son Dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 12:22
Son Dakika... Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Putin'e Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan görüşmede, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.


Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna suriye Vladimir Putin

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