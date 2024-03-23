Son dakika haberi.. Putin saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak
Putin, Moskova yakınlarında yaşanan terör saldırısı için ilk kez konuştu. Olay için "kanlı ve barbarca terör saldırısı" nitelendirmesinde bulunan Rusya lideri, 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan ve 150'ye yakın kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı.
Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi.
Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak" diye konuştu.
"Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak" diyen Rusya lideri, teröristleri "intikam beklediği"ni vurguladı.
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