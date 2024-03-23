Moskova saldırısındaki saldırgan sorgulandı: Türkiye'den mi geldi?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna silahlı saldırıyı yapan saldırganlardan biri 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:52
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Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının ardından saldırganlara ait fotoğraf ve videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edilip durdurulan aracın içinde iki saldırgan tespit edilmişti.

Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat ve Tacik pasaportlarının bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganlardan birinin ilk sorgulama videosu, Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından yayınlandı.

Videoda saldırgan, 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

Videoda konuşan Saldırgan, şiddet eylemlerini gerçekleştirmesi için kendisine 5 bin 400 dolar teklif edildiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.


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