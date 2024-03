Moskova saldırısındaki saldırgan sorgulandı: Türkiye'den mi geldi?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının ardından saldırganlara ait fotoğraf ve videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edilip durdurulan aracın içinde iki saldırgan tespit edilmişti.

Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat ve Tacik pasaportlarının bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganlardan birinin ilk sorgulama videosu, Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından yayınlandı.

Videoda saldırgan, 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

??One of the individuals detained on suspicion of involvement in the terrorist attack at Crocus admitted to arriving from Turkey on March 4th.



He further revealed that he had been offered half a million rubles ($5.400) to carry out acts of violence. pic.twitter.com/UGhluzOJ4j