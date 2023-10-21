Derbiyi yine boş geçmedi: Mauro Icardi, Hagi'yi geride bıraktı!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği golle Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Mauro Icardi, 26.dakikada Beşiktaş'a attığı golle yeni bir rekora imza attı.
HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Icardi bu golle Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.
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