Derbiyi yine boş geçmedi: Mauro Icardi, Hagi'yi geride bıraktı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 20:07

Güncelleme: 21.10.2023 - 20:10

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi, 26.dakikada Beşiktaş'a attığı golle yeni bir rekora imza attı.

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Icardi bu golle Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.