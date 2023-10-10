Son Dakika: Konu: İsrail-Filistin gerilimi... Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:28

Güncelleme: 10.10.2023 - 22:23

İsrail ile Hamas’ın karşılıklı saldırıları sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.

İsrail-Hamas krizi nedeniyle Erdoğan, önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan’ın Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail ve Filistin konuları ele alındı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ELE ALDI"

Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.

"OLUMLU KARŞILANMADIĞINI SÖYLEDİ"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.



Bölgedeki… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 10, 2023

İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan-Guterres görüşmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

"FEVRİ ADIMLARDAN UZAK DURMALARININ..."

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti."