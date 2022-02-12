Son dakika: Kritik görüşme sonrası Kremlin'den ilk açıklama
Son dakika... Kremlin: Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminden gelen açıklamalara yanıt verdi.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Zaharova, Telegram hesabından paylaşımda bulundu.
BATILI MEDYAYI HEDEF ALDI
Zaharova, batılı meyayı hedef aldığı açıklamada şunları söyledi:
"ABD, 2 aydır her gün Ukrayna’nın, Rusya’nın saldırısına uğramak üzere olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve bu ülkenin silahlı kuvvetler temsilcileri 2 aydır ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söylüyorlar, şimdi de kayıtsız olmayanlardan bilgi paylaşmasını istiyorlar. Bloomberg, Der Spiegel ve adı açıklanmayan Amerikan kaynakları dışında kimsede böyle bilgi yok."
Sözcü, "Ancak görünüşe göre, Maydan olaylarının ideolojik ilham kaynakları Ukrayna’yı tam çöküşe vardırmadan rahatlamayacak. 2 aydır yeni küresel provokasyon kampanyasını hayata geçirerek sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyorlar" yorumunda bulundu.
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