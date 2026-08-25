Son Dakika... Mazlum Abdi Şam'da duyurdu: Terör örgütü PKK bağlantılı SDG feshedildi

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye'nin başkenti Şam'da açıklamalarda bulundu.

Abdi, Şam’daki düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin “bağımsız bir askeri güç” olarak varlığına son verildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını açıkladı.

“BAĞIMSIZ BİR GÜÇ OLARAK FESHEDİLMİŞTİR”

Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşma ve güçlerimizin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlanmasının ardından, bugün itibarıyla Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz.

Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor; barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Savaşçılarımız, Suriye’nin çocuklarına güvenli bir gelecek sunmak için canlarını feda ettiler. Bugün, savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah zamanından barış zamanına, Suriye’yi savunma aşamasından Suriye’yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz.”

Suriye'de HTŞ'nin başında olduğu yönetim ile SDG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.