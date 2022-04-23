Son Dakika: Nijerya'da patlama: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.
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