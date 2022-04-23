Son Dakika: Nijerya'da patlama: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 19:59
Son Dakika: Nijerya'da patlama: En az 100 kişi hayatını kaybetti
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