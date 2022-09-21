Son dakika: Putin askeri seferberlik ilan etti

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:08

Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasıyla Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor. Batı, Ukraynalıları tanklara yem etmek istiyor. Bu tarihi Ukrayna bölgesinde, (Ukraynalılar) Neo-Nazi kontrolü altında yaşamak istemiyor. (Ukrayna'da) Bu insanlardan vazgeçme hakkımız yok" açıklamalarında bulundu.

Rus lider, "Emirler kısmı askeri seferberlik yönünde ve kararı imzalandı. Askeri seferberlik yönündeki eylemlerimiz bugün başlıyor" ifadelerinde bulundu.

Batı'yı açık açık tehdit eden Vladimir Putin, "Batı'ya söylüyorum 'Cevap vereceğimiz birçok silahımız var' ve bu bir blöf değil. İnsanımızı savunmak için tüm kaynaklarımızı kullanacağız" dedi.

Putin ayrıca, amacının Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesini "özgürleştirmek" olduğunu ve Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.