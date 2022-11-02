Son Dakika: Putin'den 'tahıl koridoru' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen günlerde askıya aldıklarını duyurdukları tahıl anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlamayacağının garantisini talep ettiklerini söyleyen Putin, "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:45
Son Dakika: Putin'den 'tahıl koridoru' açıklaması
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