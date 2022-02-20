Reuters: Donetsk'te patlama sesleri duyuldu
Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.
Reuters'ın aktardığına göre; bölgedeki bir hoparlör yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, patlamaların kaynağı henüz netlik kazanmadı.
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