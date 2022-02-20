Reuters: Donetsk'te patlama sesleri duyuldu

20 Şubat 2022 Pazar, 12:37

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk'in merkezinde patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın aktardığına göre; bölgedeki bir hoparlör yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, patlamaların kaynağı henüz netlik kazanmadı.

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