Son dakika: Romanya’da helikopter düştü: 5 ölü
Romanya’da radardan kaybolan savaş uçağını aramak için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Romanya’da hava devriye görevi gerçekleştiren 86. Hava Üssü’ne ait bir MiG 21 LanceR tipi savaş uçağının Cogealac ile Gura Dobrogei arasındaki bölgede yerel saat ile 20.03’de radardan kaybolduğu duyuruldu.
Uçağı aramak için görevlendirilen IAR-330 Puma tipi kurtarma helikopterinin de uçağın düştüğü muhtemel bölgeye gittiği sırada düştüğü ve helikopterde bulunan 5 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Radardan kaybolan savaş uçağının durumu ise henüz netlik kazanmadı.
Romanya Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları bildiren MiG 21 LanceR tipi uçağın pilotuna geri dönmesi emredildi. Uçak geri dönüş sırasında radardan kayboldu. 2 Mart Çarşamba günü saat 20.21 sıralarında Mig 21 LanceR uçağının arama kurtarma görevi için havalanan IAR 330-Puma helikopteri de 20.44 ‘de radardan kayboldu. Helikopterin, havaalanından yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde düştüğü anlaşıldı. Helikopterdeki 5 mürettebat yaşamını yitirdi. Radardan kaybolan uçağın durumu ise henüz bilinmiyor” denildi.
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