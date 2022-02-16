Son Dakika: Rusya: 'Tekrarlanan tehditlerden bıktık'
Son Dakika: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gerilimine yönelik müzakere yapılmasından ve diplomasiden yana olduğunu ve Moskova'nın ABD Başkanı Joe Biden'in görüşme isteğini olumlu bir işaret olarak gördüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Bize karşı tekrarlanan tehditlerden bıktık" denildi.
Kremlin, Biden'ın Rus vatandaşlarına doğrudan çağrısını memnuniyetle karşıladı, ancak Ukrayna halkını birbirlerine ateş etmeyi bırakmaya çağırmasının daha da iyi olacağını açıkladı.
Moskova, doğu Ukrayna'daki çatışmayı bir iç savaş olarak görüyor ancak Ukrayna ve Batı ülkeleri, Rusya'nın ayrılıkçılara kendi kara kuvvetleriyle yardım ettiğini dile getirirken, Moskova bu iddiaları reddediyor.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Bize karşı tekrarlanan tehditlerden bıktık" ifadeleri kullanılırken, Doğu Ukrayna'daki bölgelerin tanınmasının Minsk mutabakatına uygun olmadığı kaydedildi.
Kremlin ayrıca NATO'nun Rus birliklerinin geri çekildiğine dair kanıt olmadığını söylemesinin yanlış olduğunu açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus askerlerin ve tankların her zaman hareket halinde olduğunu söyleyerek, Moskova'yı birliklerini geri çektiğini kanıtlamaya çağırmıştı.
KIRIM'DAKİ TEÇHİZATLARIN BİR KISMI ÇIKARILACAK
Öte yandan Interfax'ın haberine göre; Rusya tatbikatların ardından 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da bulunan askeri teçhizatlardan bir kısmını daha çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün erken saatlerde tatbikatların ardından tank ve diğer askeri araçların Kırım'dan çıkarıldığı bir video paylaşmış ve bazı birliklerin de üslerine döneceğini açıklamıştı.
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